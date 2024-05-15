موقف مروان عطية وكوكا من مباراة الاهلي والترجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف ثنائي الاهلي مروان عطية وأحمد نبيل كوكا من مباراة الترجي التونسي المقبلة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “أحمد نبيل كوكا اكتفى بالتأهيل في مران الاهلي الأخير وبالتالي فرص لحاقه بمباراة الترجي المقبلة أصبحت صعبة للغاية، والجهاز الفني سيفضل إراحته وتجهيزه لمباراة الإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا”.

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وأضاف : “مروان عطية جاهزًا للمشاركة في مباراة الترجي القادمة، وأمر إشراكه في المباراة بيد الجهاز الفني للأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر”.

ويلتقي الأحمر نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري، حيث تلعب مباراة الذهاب في تونس على أن تلعب مباراة الإياب في القاهرة.

وسبق للاهلي وأن تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، فيما تأهل الترجي التونسي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في نصف النهائي