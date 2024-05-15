طلب عاجل من معلول لـ كولر قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

طلب الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من السويسري مارسيل كولر التوجه لزيارة أسرته بعد وصول بعثة الفريق إلى تونس، قبل مواجهة الترجي.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ستلعب مباراة الذهاب في تونس على أن تلعب مباراة الإياب في مصر.

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وحسم النادي الاهلي تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموةع مبارتي نصف النهائي، فيما تأهل الترجي التونسي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد.

وكان المارد الأحمر قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة، عقب الفوز على فريق الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

وسبق للترجي التونسي وأن حقق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الاهلي عام 2018، فيما توج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الفريق التونسي عام 2012.