هل يلحق شيكابالا بالزمالك في نهائي الكونفدرالية؟ مصدر يحسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق، من المشاركة مع الأبيض في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان.

وغاب شيكابالا عن مواجهة الزمالك ونهضة بركان، التي أقيمت الأحد الماضي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره نهضة بركان، يوم الأحد المقبل في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي، بعدما خسر في الذهاب بهدف نظيف.

وعلم موقع "الخليج 365، أن شيكابالا، يؤدي تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة خلال الفترة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وأوضح المصدر، أن الجهاز الطبي يسعى في الوقت الحالي، لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل للمشاركة في المران الجماعي في أقرب وقت ممكن، خاصة وأنه يتم تأهيله منذ الإصابة في الجيم.

وأتم المصدر: "جوميز طلب تقريرا عن حالة اللاعب، ولكن هناك صعوبة في لحاق اللاعب بمواجهة الأحد، وسوف يستمر في التأهيل لفترة جديدة".