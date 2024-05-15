"وعد وفريق كبير ورأي التاريخ".. ماذا قال لاعبو الأهلي قبل مواجهة الترجي في نهائي أفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لحوار مع بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، يتحدثون عن نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهؤلاء اللاعبون هم، وسام أبو علي، إمام عاشور، محمد عبد المنعم، مصطفى شوبير، عمرو السولية، علي معلول ومحمد الشناوي.

وقال وسام أبو علي في مقطع الفيديو: "بطولة دوري أبطال أفريقيا مهمة بالتأكيد، ويعد هذا أهم لقاء في حياتي الكروية، والنادي الأهلي كبيرا وصل إلى النهائي للمرة الخامسة على التوالي، وإن شاء نفوز بالبطولة".

ووعد عاشور جماهير الأهلي ببذل جهدا لحصد اللقب، قائلا: "كان نفسي من زمان ألعب نهائي دوري أبطال أفريقيا أو أحصل على البطولة، وأنا أول واحد سأبذل قصارى جهدي لحصد اللقب، ويوجد لاعبين حصلوا على البطولة، ولكن هذه البطولة الأولي لي، لهذا هي مختلفة".

وعلق محمد عبد المنعم: "لا يوجد كبيرا للنهائي، ولكن من يجتهد في الملعب وينفذ التعليمات بنسبة 100%، سيحصد اللقب، وإن شاء الله نحقق البطولة"، وأضاف مصطفى شوبير: "الترجي نادي كبير واسم كبير، والفريق اختلف كثيرا عن الموسم الماضي، كما أن الجمهور له عامل مؤثر ولكن نحن في النادي الأهلي معتادين على اللعب تحت ضغط".

وأضاف عمرو السولية: "نادي الترجي فريق كبير ومحترم، كما أنهم في آخر سنوات كان بعيدا عن أفريقيا، وآخر مرة واجهناهم حصلوا على البطولة ولكن الدوافع مختلفة، وإن شاء نعود من تونس بالفوز"، فيما قال علي معلول: "التاريخ ينصف النادي الأهلي، ولكن التاريخ ليس الفاصل في النهائيات، الفريق الذي سيحضر للقاء بشكل جيد، سيفوز بالمباراة، وجميع اللاعبين لديهم الخبرة وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية في تونس".

واختتم قائد الفريق محمد الشناوي: "مباراة الترجي التونسي بالتأكيد صعبة، ونلعب مع فريق كبير، حصل على بطولات عدة، ولكن حاليا نجهز للقاء بشكل جيد وكل اللاعبين يعلمون صعوبة المباراة".

اقرأ أيضاً:

من أكثر قائد في الأهلي تتويجا بدوري أبطال إفريقيا؟ (صور)

"دائم التميز".. الموقع الرسمي للكاف يشيد بأداء نجم الأهلي في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)