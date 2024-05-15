"لمواجهة الترجي في النهائي".. الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي الأقرب لرحلة تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير اليوم، ويسافر مساءً إلى تونس، عبر طائرة خاصة، لمواجهة الترجي التونسي، ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، موقف أحمد عبد القادر من قائمة الفريق المتجهة إلى تونس، فيما يغيب عمرو السولية، على الرغم من مشاركته في مران أمس.

وأشار المصدر إلى أن قائمة الأهلي لن تخرج عن التالي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع، ياسر ابراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم.

خط الوسط، مروان عطية، إمام عاشور، رضا سليم - كريم وليد، أحمد نبيل "كوكا"، أليو ديانج.

خط الهجوم، حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة"، وسام أبوعلي، أنتوني موديست، محمود عبد المنعم "كهربا"، بيرسي تاو، كريم فؤاد.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي، في العاشرة مساء السبت المقبل، في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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