"أصبح للنادي درع وسيف".. شوبير يكشف مفاجأة كاف بشأن التذاكر ورد قوي للأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل الاجتماع التنسيقي بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ومسؤولي الأهلي والزمالك، قبل نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في القاهرة.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة، في نهائي الكونفدرالية، بينما يواجه الأهلي الترجي التونسي يوم 25 مايو الحالي على نفس الملعب في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "الكاف كان وجه الدعوة لناديي الأهلي والزمالك لجلسة تنسيقية من أجل ترتيب مباراتي نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، وحضر من جانب الأحمر، أمير توفيق ومن الزمالك أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبدالواحد السيد مدير الكرة".

أضاف: "تم الاتفاق بين جميع الأطراف على كل شيء، ولكن خلال الجلسة الاتحاد الأفريقي فاجئ مسئولي الأهلي والزمالك، بطلبه الحصول على نسبة 50% من نسبة التذاكر وهو ما جعل هناك خلاف".

أكمل: "الأهلي أكد أنه لديه تذاكر موسمين، والجماهير لا بد من وجودها، والزمالك أيضا تمسك بعدم الموافقة على هذه النسبة، من أجل حضور جماهيره بشكل أكبر".

أوضح: "الشيء الغريب أن المسؤولين وهما في الاجتماع فوجئوا أن ما يحدث في الاجتماع، تم تسريبه على السوشيال ميديا، ورجعنا تاني نغمة أن أصبح للنادي درع وسيف".

وأتم تصريحاته: "البطولات الزائفة ليس لها أي قيمة حاليا، الشيء الحقيقي الذي ينتظره جمهور الزمالك هو التتويج ببطولة الكونفدرالية بعد غياب 6 سنوات".