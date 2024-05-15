نجم الأحمر السابق: الأهلي من أفضل أندية العالم وسيفوز على الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، على مواجهة الأحمر المقبلة، أمام الترجي التونسي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي، في الذهاب يوم السبت المقبل، على ملعب رادس، بينما تقام مباراة العودة يوم 25 على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال "أبو مسلم" في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي في الذهاب، وهو من أفضل أندية العالم والجميع يهابه".

أضاف: "الأهلي متمرس في الفوز بالنهائيات وفعلها كثيرا في وقت سابق، وسيتفوق على الترجي التونسي بشخصيته القوية والتي تعود عليها الجميع"..

وأكمل: "السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لن يجري مفاجآت على تشكيل المارد الأحمر أمام الترجي التونسي، وسوف يعتمد على القوام الأساسي الذي يخوض المباريات".

افرأ أيضا:

"أصبح للنادي درع وسيف".. شوبير يكشف مفاجأة كاف بشأن التذاكر ورد قوي للأهلي والزمالك

"لمواجهة الترجي في النهائي".. الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي الأقرب لرحلة تونس