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مواعيد مباريات الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز

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ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت اليوم الأربعاء قرعة الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم ، بحضور ممثلي الاندية المشاركة حيث يتنافس أربعة فرق علي خطف بطاقه الصعود الأخيرة عقب صعود بتروجت و غزل المحلة .

الجولة الاولي
الترسانة x حرس الحدود
سبورتنج x منتخب السويس
الجولة الثانية
حرس الحدود x سبورتنج
منتخب السويس x الترسانة
الجولة الثالثة
الترسانة x سبورتنج
حرس الحدود x منتخب السويس

موعد مباريات الدورة الرباعية
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد كشفت في وقت سابق عن موعد مباريات الدورة الرباعية والتي جائت كالتالي :-

حضر القرعة ناصر فراج مدير إدارة المسابقات و معتز سليم المشرف العام على قطاع الكرة بنادي منتخب السويس و فهيم عمر مدير الكرة بنادي الترسانة  و سامح صابر مدير الكرة بنادى حرس الحدود و محمد احمد مقرر القسم الثاني.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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