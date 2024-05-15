7 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان بالكونفيدرالية الإفريقية

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

تلقى الزمالك الهزيمة بهدفين لهدف من نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية في المباراة التي لعبت يوم 12 مايو الجاري، على أن تلعب مباراة الإياب في القاهرة يوم 19 من الشهر الجاري.

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ويغيب عن نادي الزمالك سبعة لاعبين وهم محمود شيكابالا ومصطفى شلبي ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي بسبب الإصابة، فيما يغيب الثلاثي عبد الله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر لعدم القيد الإفريقي.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة الإياب بفارق هدفين من أجل تحقيق لقب الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم.

ومن المقرر أن تشهد مباراة الإياب لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية حضور الجماهير في استاد القاهرة الدولي بالسعة الكاملة له، والتي تتجاوز الـ50 الف مشجع.

وسبق للزمالك وأن توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مرة وحيدة عام 2019 كانت على حساب نهضة بركان المغربي.