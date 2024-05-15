شوبير يكشف مفاجأة في مستقبل أليو ديانج مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد شوبير مقدم البرامج ولاعب الأهلي السابق، موقف أليو ديانج لاعب الفريق الأول من السفر مع الفريق إلى تونس، لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مستقبله داخل القلعة الحمراء.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على أون تايم سبورت إف إم: "يوجد حديث عن عدم سفر ديانج إلى تونس، وهذا بسبب مشكلة فنية بينه وبين كولر، وهذا يؤكد أن الموسم الحالي هو الأخير للاعب مع الأهلي، خاصة بسبب عدم مشاركته".

وأضاف: "دائما ما يفاجئنا كولر باختياراته للاعبين، وهذا ما شاهدناه مع كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وكهربا وغيرهم من اللاعبين، ولا يمكن أن تعرف ماذا في عقله".

واختتم شوبير: "يوجد روح جيدة وإصرار من جانب لاعبي الأهلي، وشوبير والشناوي في المباراة، ويمكن أن يسافر الأهلي بـ4 حراس مرمى".

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