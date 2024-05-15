يقام في قطر 3 سنوات.. فيفا يعتمد كأس العرب ضمن بطولاته رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اعتماد البطولة العربية للمنتخبات، ضمن بطولاته الرسمية.

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء قرارات مؤتمره الـ74 في بانكوك بتايلاند، والتي تضمنت اعتماد العديد من المسابقات والمباريات الدولية في الفترة المقبلة.

وأكد فيفا خلال قراراته أن بطولة كأس العرب ستقام في 2025 و2029 و2033 في قطر.

وجاء نص البيان: "بناء على طلب من الاتحاد القطري لكرة القدم، ستستضيف قطر هذه البطولة في أعوام 2025 و2029 و2033، باعتبارها مسابقة مقامة على أساس الدعوة، ولن تكون مدرجة في جدول المباريات الدولية".

جدير بالذكر، أن قطر استضافة النسخة الأولى من البطولة العربية، عام 2021، وشارك فيها 16 منتخب، وتوج بها منتخب الجزائر، بينما حصل منتخب مصر على الرابع.

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