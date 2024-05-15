"جوارديولا يسعى لتكرار سيناريو 2022".. 5 حالات تحسم صراع مانشستر سيتي وأرسنال على اللقب في حال تساوي النقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يشهد الدوري الإنجليزي صراعا على اللقب بين مانشستر سيتي وأرسنال، قبل جولة أخيرة من المسابقة، ويعيد هذا الصراع الأذهان إلى موسم 2021-2022، حينها تنافس سيتي وليفربول، ولم تنتهى المنافسة، حتى أطلقت صافرة آخر مباراة.

وتقام جميع مباريات الجولة 38 والأخير من الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل 19 مايو، ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن أرسنال في المركز الثاني، وإذا تعادل الأول وفاز الثاني، يتساوى الثنائي في النقاط.

وأصبح السؤال الذي يطرح نفسه بين متابعي "البريميرليج"، من يفوز بلقب الدوري الإنجليزي في حال تساوي النقاط بين مانشستر سيتي وأرسنال؟.

وتجيب العديد من الأمثلة على هذا السؤال، ويتم الاحتكام إلى فارق الأهداف عند تساوي النقاط، ثم عدد الأهداف التي سجلها كل فريق، ثم نقاط كل فريق في المواجهات المباشرة، وبعدها يتم اللجوء إلى الأهداف التي سجلها كل فريق خارج الأرض في المواجهات المباشرة، والحل الخامس والأخير هو مباراة فاصلة بين الفريقين، وفقا لصحيفة بي بي سي البريطانية.

وفي حالة مانشستر سيتي وأرسنال، إذا تساوى الثنائي في عدد النقاط، يتم النظر إلى فارق الأهداف ونجد أن أرسنال فارق أهداف +61 مقابل +60 لمانشستر سيتي، وتصب المواجهات المباشرة في مصلحة أرسنال، بعد الفوز ذهابا 1-0 في ملعب الإمارات، والتعادل سلبيا إيابا على ملعب الاتحاد.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تكرار سيناريو نسخة 2022، حينها كانت الجولة الأخيرة نقطة الحسم بين الأول وليفربول، وكان من الممكن تساوي الثنائي في عدد النقاط، وهذا التساوي كان يحسم اللقب للسيتي على حساب الريدز، لأنه متفوقا في فارق الأهداف بواقع +72 مقابل +66 لليفربول، ولكن فوز جوارديولا حسم اللقب، دون الدخول في الحسابات الصعبة.

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