"أنت الخسران".. ميدو يكشف الأسباب الحقيقة لأزمة حسام حسن ومعركة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأهلي وراء أزمة تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال جلسته مع الصحفيين.

وقال ميدو في تصريحات على قناة المحور: "الجميع يتساءل، لماذا تحدث حسام حسن مع الصحفيين ولماذا أصر على عدم تصويرها؟".

أضاف: "هناك معركة كبيرة بين الأهلي واتحاد الكرة في ظل أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي الأحمر يريد إيقاف الشيبي، 7 أو 8 مباريات للضغط عليه كي يسحب شكواه في حسين الشحات".

أكمل: "الموضوع دخل فيه حسام وإبراهيم حسن، وهذا يأتي على هوى الأهلي، الذي قدم المنتخب طلبًا وديًا في المعسكر الماضي، إلا أن الرد عليه كان بأن الأمور تسير بشكل قانوني، لذلك لا يصح أن يُطلب منه طلبات ودية خارج الإطار القانوني".

وأضاف: "الأهلي من البداية يدعم حسام وإبراهيم حسن، هم من أولاده مهما كانت الخلافات، والأهلي طلب من المنتخب إراحة اللاعبين في مباراة كرواتيا قبل مواجهة سيمبا، ولكن حسام وإبراهيم استغلوا حقهم، وأشركوا اللاعبين، ووفقًا للذكاء الاجتماعي لا يمكن أن أطلب طلبًا وديًا من شخص سبق أن رفضت له طلبًا بشكل ودي".

وأتم تصريحاته: "حسام حسن كان يرغب في الحديث عن حقه في دخول اللاعبين للمعسكر مبكرا، وفي المقابل، الأهلي لا يترك حقه، لأن النادي ملك الجماهير، وإدارة النادي قررت استغلال حقها في عدم ترك اللاعبين قبل الأجندة، وكان على حسام وإبراهيم ألا يدخلا في أزمة مع الأهلي، لأنها أزمة خاسرة".

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