نتائج قرعة الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز.. ومواعيد المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أقيمت ظهر اليوم الأربعاء، قرعة الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري المصري الممتاز، داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم وبحضور ممثلي الأندية الأربعة المشاركة، وهي، الترسانة، حرس الحدود، بتروجيت، منتخب السويس.

وأسفرت القرعة عن التالي:

الجولة الأولى:

الترسانة - حرس الحدود

سبورتنج - منتخب السويس

الجولة الثانية:

حرس الحدود - سبورتنج

منتخب السويس - الترسانة

الجولة الثالثة:

الترسانة - سبورتنج

حرس الحدود - منتخب السويس

وتقام مباريات الدورة الرباعية، وفقا للمواعيد التالية:

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