أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة ال 23 الدوري المصري الممتاز.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية