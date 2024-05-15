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أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة ال 23 الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - صامويل أمادي.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

كوكو - خالد صبحي - سعد سمير - احمد بلحاج - ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - نور علاء  - مروان عثمان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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