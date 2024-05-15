أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة ال 23 الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - صامويل أمادي.
خط الهجوم: احمد ياسر ريان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
كوكو - خالد صبحي - سعد سمير - احمد بلحاج - ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - نور علاء - مروان عثمان.