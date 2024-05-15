السبت المقبل .. الأهلي يحل ضيفًا على الترجي في تونس بذهاب نهائي أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مرتقبة جماهيريًا ، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الترجي التونسي في تمام العاشرة من مساء يوم السبت المقبل 18 مايو الجاري ، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا .





ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تونس مساء اليوم الأربعاء ؛ لمواجهة الترجي ، بملعب حمادي العقربي «رادس».

وحرص محمود الخطيب على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق والإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مرانه الختامي على ملعب مختار التتش، قبل السفر مساء اليوم إلى تونس.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لمناقشة عدد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

كما أدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ العديد من الفقرات الخططية المتنوعة.