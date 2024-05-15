ناقد رياضي : لقب الكونفدرالية نقطة انطلاق الزمالك حال التتويج به

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناقد الرياضي وليد الحديدي، ان التتويج بالألقاب هو الذي يصنع تاريخ اللاعبين في كل دول العالم، مشيرا إلى أن لقب الكونفدرالية مهم جدا لنادي الزمالك من أجل البناء عليها والتتويج بمزيد من الألقاب مستقبلًا، مثلما بدأ ليفربول تجربته مع يورجن كلوب.





وقال في تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء : "مباراة توتنهام ومانشستر سيتي أثبتت أن كرة القدم واحدة في العالم، وجماهير توتنهام لا تريد الفوز في المباراة من أجل عدم تتويج ارسنال بلقب البريميرليج". وأضاف: "حسام حسن مدرب منتخب مصر عقد جلسة مع الاعلاميين وهو شئ جيد، لكن الجلسة لم تكن سرية، وكان الأفضل أن يكون هناك مؤتمر صحفي معلن، ويتم نقله صوت وصورة حتى لا يمنح أحد فرصة لتحريف كلامه".

وأكمل: "حسام حسن دائما كان يؤكد أنه يتواجد لاعبين مميزين، وفوجئت بتصريحاته الأخيرة بشأن عدم وجود لاعبين مميزين في الدوري المصري رغم سابق عمله في العديد من الأندية المحلية، والتصريحات غير موفقة، وأتمنى أن يدرك جيدا أهمية تصريحاته مستقبلا، ما ذكره بشأن عمر مرموش غير جيد أيضا وهو لاعب مهم ومرشح للانضمام للدوري الانجليزي مستقبلا".