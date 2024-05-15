"بسبب الزمالك".. قرار عاجل بتعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديل موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي يوم الأحد مايو على استاد الإسماعيلية في الجولة 24 من الدوري.

وتقرر أن تعديل موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز، لمدة ساعة، حيث يقام في السادسة مساء بدلا من الساعة السابعة، من أجل إتاحة الفرصة للمشاهدين بمتابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، الذي يقام في نفس اليوم.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 12 برصيد 26 نقطة.

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