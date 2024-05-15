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المقاولون يحدد مواعيد اختبارات الناشئين

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادى المقاولون موعد انطلاق اختبارات الناشئين لكرة القدم موسم 2024-2025 للكشف عن مواهب جديدة .
وكشف قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب برئاسة الكابتن يسري عبد الغني موعد الاختبارات بداية من السبت 25 مايو الجاري في الساعة 8:00 صباحا.

وتبدأ الاختبارات في تمام الساعة الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادي بمدينة نصر القاهرة.

المواعيد:


الأيام ( السبت , الأثنين , الاربعاء )
مواليد البراعم (2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 )

أيام ( الأحد , الثلاثاء , الخميس )
ناشئين مواليد ( 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 )
تقام الاختبارات في مقر النادي بمدينة نصر بالقاهرة على أن يتم تحديد موعد اختبارات مواليد 2005 بعد انتهاء الامتحانات.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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