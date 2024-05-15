إسلام عبد النعيم رجل مباراة الداخلية والجونة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حصد إسلام عبد النعيم لاعب فريق الداخلية ، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الجونة ، التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء بالدوري.





وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الجونة والداخلية التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، فى افتتاح مباريات الأسبوع الـ23 من عمر الدورى المصرى الممتاز، وهى المباراة الأولى للفريق الشرطى تحت قيادة مدربه الجديد عيد مرازيق الذى تولى المهمة خلفا لأحمد كشرى.

بهذه النتيجة توقف رصيد الجونة عند النقطة ال29 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 وخسر 7 مواجهات.

علي الجانب الأخر واصل فريق الداخلية تذيله لجدول ترتيب الدوري بعدما خاض 22 مباراة لم يحقق سوي فوز وحيد وتعادل 9 مباريات وخسر 12 مباراة، ويمتلك 12 نقطة فقط.