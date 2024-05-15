"بتواجد الأهلي".. ريفربليت يضمن الصعود إلى كأس العالم للأندية 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

ضمن فريق ريفربليت الأرجنتيني من الصعود، إلى كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً في البطولة.

وتمكن فريق ريفربليت الأرجنتيني، من الصعود إلى كأس العالم للأندية، مستفيداً من التصنيف الذي تم تحديده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد الفوز على ليبيرتاد الباراجوياني، في دور المجموعات ببطولة كأس ليبرتادوريس.

وتعد هذه هي المشاركة الثالثة لفريق ريفربليت، في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق له المشاركة في نسختي "2015، 2018".

وبصعود ريفر بليت إلى كأس العالم للأندية 2025، يكون وصل عدد المتأهلين إلى كأس العالم إلى 27 فريقاً، ويتبقى 5 مقاعد فقط، وهم كالتالي.

بطل دوري أبطال آسيا والتي تجمع بين العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني، بطل كأس الكونكاكاف موسم 2023-2024، بطل كأس ليبرتادوريس في الموسم الحالي+ مقعد آخر حسب التصنيف، بالإضافة إلى فريق من البلد المستضيف للبطولة.

وجاءت الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية حسب التصنيف كالتالي:

من أوروبا، "بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، بورتو، بروسيا دورتموند، يوفنتوس، أتليتكو مدريد، بنفيكا سالزبورغ".

وصعد من قارة أفريقيا حسب التصنيف كلا من، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقيا، فيما صعد حسب التصنيف من قارة آسيا فريق أولسان هيونداي، بجانب فريق أوكلاند سيتي من أوقيانوسيا، بالإضافة إلى ريفر بليت الأرجنتيني.

فيما جاءت الفرق المتأهلة للبطولة، باعتبارهم أبطال القارات كالتالي:

أفريقيا، الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا في نسختي "2020- 2021، 2022-2023"، الوداد المغربي بطل نسخة 2021-2022".

آسيا، الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا 2021، أوراوا الياباني، بطل دوري الأبطال في نسخة 2022.

أوروبا، تشيلسي الإنجليزي، بطل دوري الأبطال في نسخة 2020-2021، ريال مدريد بطل نسخة 2021-2022، مانشستر سيتي بطل نسخة 2022-2023.

أمريكا الشمالية، مونتيري بطل كأس الكونكاكاف 2021، سياتل ساوندرز بطل نسخة 2022، كلوب ليون بطل نسخة 2023 من البطولة.

وتأهل من أمريكا الجنوبية الثلاثي البرازيلي، بالميراس بطل كأس ليبرتادوريس في 2021، فلامينجو بطل نسخة 2022 من البطولة، بالإضافة إلى فلومينينسي بطل نسخة 2023.