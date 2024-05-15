"الأهم في مسيرتي".. وسام أبو علي يتحدث عن مواجهة الترجي في نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد وسام أبو على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رغبته الكبيرة، في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا رفقة المارد الأحمر هذا الموسم، مشيراً إلى أهمية البطولة بشكل شخصي بالنسبة له.

وقال وسام أبو علي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "مباراة نهائي أفريقيا هي المباراة الأهم والأكبر في مسيرتي، والتتويج بالبطولة سيكون مهم جداً بالنسبة لي، لأنه سيكون أول لقب كبير أحققه في مسيرتي".

وأضاف: "الأهم في الوقت الحالي، هو التركيز للفوز بلقب دوري الأبطال، وبكل تأكيد خوض الأهلي للنهائي الخامس على التوالي يؤكد على مدى عظمة النادي".

وانضم وسام أبو علي إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من صفوف سيرس السويدي، مقابل 1.7 مليون يورو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل، الموافق 18 مايو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 25 من الشهر ذاته.

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