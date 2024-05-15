عودة ديانج والشناوي.. قائمة الأهلي لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق في مباراة الترجي التونسي المقبلة والتي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحلّ الأهلي ضيفًا على الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء السبت المقبل، على الملعب الأولمبي برادس.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي، فيما تأهل الترجي على حساب منافسه فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وشهدت قائمة المارد الأحمر استبعاد كل من خالد عبدالفتاح وطاهر محمد وكريستو وحمزة علاء فنيًا، وعمر كمال والزنفلي لعدم القيد.

ويغيب الثلاثي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية للإصابة.

كما شهدت القائمة عودة آليو ديانج إلى قائمة الأهلي بعد فترة غياب طويلة عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

وفيما يلي قائمـة الأهلي لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، على معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلي، أنتوني موديست.