"تأمين الصدارة".. بيراميدز يفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفا فريق بيراميدز في اللقاء اللاعب فيستون مايلي في الدقيقتين "31، 45+4".

وأحرز هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد في اللقاء اللاعب محمد عادل، في الدقيقة 45+6.

وبهذا الفوز رفع فريق بيراميدز رصيده إلى النقطة 47 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا، عند النقطة 31 في المركز الثامن بجدول الترتيب.

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