مواجهات طاحنة في نصف نهائي السلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن اليوم صالة وزارة الرياضة بالرياض منافسات المرحلة الثانية «نصف النهائي» من المربع الذهبي لكرة السلة، بمشاركة 4 أندية، هي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي. ويلتقي في المباراة الأولى للدور نصف النهائي عند الـ5 مساء، فريقا الهلال «متصدر المرحلة الأولى» والأهلي «الرابع» يليه على نفس الصالة وعند الـ7 مساء لقاء فريقي النصر «الثاني» والاتحاد «الثالث»، وسيلعب الفائزان في المباراة النهائية التي ستقام عند الـ7 من مساء السبت المقبل، لتحديد البطل فيما يتواجه الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع وذلك عند الـ 5 مساء على صالة وزارة الرياضة في الرياض. يذكر أن المرحلة الأولى أقيمت في جدة وتصدرها الهلال بـ 6 نقاط والنصر ثانيا بـ 5 نقاط والاتحاد ثالثا بـ 4 نقاط والأهلي رابعا بـ 3 نقاط.

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