تشكيل أتالانتا لمواجهة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني لفريق أتالانتا عن تشكيلته الرسمية لمواجهة نظيره فريق يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا 2024.

ويحتضن ملعب «الأولمبيكو» بمدينة روما، مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس ضمن منافسات الدور النهائي من مسابقة كاس ايطاليا 2024.

ويتكون تشكيل أتالانتا أمام يوفنتوس من:

حراسة المرمى: كارنيسيكي.

خط الدفاع: مارتن دي رون - إيزاك هين - بيرات ديمسيتي.

خط الوسط: زاباكوستا - إيديرسون - باساليتش - روجيري.

خط الهجوم: كوبمينيرس - لوكمان - دي كاتلاري.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا

ومن المقرر أن يستضيف ملعب أولمبيكو، المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين فريقي يوفنتوس ضد أتالانتا، اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس إيطاليا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا عبر قناة AD SPORTS Premium 1HD .