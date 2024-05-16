يوفنتوس يتوج بلقب كأس إيطاليا للمرة 15 في تاريخه على حساب أتالانتا

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا، بعدما حقق فوزا صعبا على نظيره أتالانتا، بهدف دون رد، في المباراة التي انتهت منذ قليل، على ملعب الأولمبيكو، في نهائي كأس إيطاليا 2024.

سجل هدف يوفنتوس الوحيد في شباك أتالانتا، اللاعب دوشان في الدقيقة 4 من عمر اللقاء ليحصد اليوفي لقب كأس إيطاليا للمرة 15 في تاريخ السيدة العجوز.

ودخل البيانكونيري مباراته أمام أتالانتا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو.

خط الوسط: كامبياسو - ماكيني - نيكولاسي - رابيو - إيلينج جونيور.

خط الوسط: كييزا - فلاهوفيتش.

بينما ضم تشكيل أتالانتا لمواجهة يوفنتوس كل من:

حراسة المرمى: كارنيسيكي.

خط الدفاع: مارتن دي رون - إيزاك هين - بيرات ديمسيتي.

خط الوسط: زاباكوستا - إيديرسون - باساليتش - روجيري.

خط الهجوم: كوبمينيرس - لوكمان - دي كاتلاري.