خطاب من فرانكفورت لـ اتحاد الكرة بشأن إصابة مرموش

أرسل نادي آينتراخت فرانكفورت خطابًا إلى اتحاد الكرة المصري لـ كرة القدم، يوضح فيه حقيقة إصابة نجم المنتخب الوطني ولا الفريق الألماني عمر مرموش.

وكان قد أعلن حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الإثنين الماضي، أن عمر مرموش، سيغيب عن معسكر منتخب مصر القادم بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وذكر مدرب منتخب مصر أنه طلب من عمر مرموش تأجيل العملية لمدة 10 أيام، إلا أن اللاعب أوضح أن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، رفض هذا الاقتراح،

وكشفت تقارير عن ما جاء في الخطاب المرسل من فرانكفورت إلى الاتحاد المصري:” أؤكد أن لاعب الفريق عمر مرموش سيخضع لعملية جراحية في يده بعد نهاية الموسم الحالي من الدوري الألماني”.

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وتابع:” وهناك تواصل بيننا وبين الأطباء ولكن لم يتم تحديد موعد الجراحة حتى الآن، وهدفنا هو الحفاظ عل اللاعب وسلامته”.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.