"رباط صليبي وشلل".. كيف انتهت مسيرة لاعب مصري في بطولة زيدان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

في أوائل عام 2019، كان يستعد حازم محمود إلى الموسم الجديد ويؤدي بعض التدريبات تحت قيادة مدربه، على رمال جبل في بني سويف، ولكن إصابة مفاجأة أنهت مسيرة لاعب في عمر 23 عاما، لتكتب نهايته، بإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والخارجي، وخنق في عصب الركبة.

ووجد محمود الذي كان يلعب في صفوف تليفونات بني سويف، تحت قيادة حمزة الجمل، نفسه قعيدا، لا يمكنه تحريك قدميه، التي كانت رأس ماله مثل باقي لاعبي كرة القدم "رجلي كانت مشلولة"، حسبما ذكر في حواره مع الخليج 365، وخضع بعدها إلى عدة عمليات جراحية وأدى فترة تأهيل ليست بقليلة.

ومن هنا، كتبت نهاية أحد لاعبي كرة القدم المصريين، ولكن في نفس التوقيت، ولد فصل جديد في حياته، إذ أنه لم يسمح لهذه الإصابة أن تقضي على مسيرته تماما، وتشبث بأمل ضعيف في الشفاء، ليتعافى ويتجه إلى مجال التدريب، وبعد 4 سنوات من إصابته، يشغل حازم محمود حاليا منصب المدير الفني لقطاع تليفونات بني سويف فرع المنيا، وإحدى الأكاديميات في المحافظة ذاتها، بالإضافة إلى كونه مدربا للياقة في إحدى صالات الجيم.

وكانت بداية حازم محمود تشير إلى أنه يمكن أن يصبح لاعبا مميزا، بعدما كان ضمن ناشئين المنيا، المشاركين في بطولة الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، والتي كانت عام 2007، خلال زيارته إلى مصر، لرعاية أطفال الشوارع المعاقين، وشارك في هذه البطولة كل من، وادي دجلة "أكاديمية jmg"، المنيا، الفيوم، الإسماعيلي.

وكان من ضمن هؤلاء اللاعبين بعض الأسماء البارزة حاليا في الدوري المصري منهم، أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، محمد هلال لاعب البنك الأهلي، محمد عبدالعال لاعب فيوتشر، كريم حافظ لاعب بيراميدز.

وتمكن حازم محمود من ترك بصمته في هذه البطولة، وتأهل مع المنيا إلى النهائي، كما أنه سجل هدفا في شباك محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي حينها والداخلية حاليا، ولفت الأنظار إليه وتلقى عرضا من النادي الأهلي، لكنه لم يتم، وبعدها انتقل إلى تليفونات بني سويف، واستقطب عدة عروض منها، المقاولون العرب وسموحة، لكن النادي لم يكن يسمح برحيله.

وفي المباراة النهائية من بطولة زيدان، أقيم مهرجان وحضره كل من، المعلق مدحت شلبي، المغني حكيم، سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري حينها، وشارك أسطورة المنتخب الفرنسي في اللقاء ضد أطفال دجلة والمنيا، بينهم المدافع حازم محمود.

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