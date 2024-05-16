على غرار تصدي مارتينيز التاريخي.. أورتيجا يمنح السيتي قبلة الحياة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورٍتين الأولى، لتصدى الألماني ستيفان أورتيجا حارس مرمى، مانشستر سيتي أمام تسديدة سون هيونج مين، والثانية لإيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين لكرة مهاجم الديوك بمونديال قطر، وكلاهما كان سببًا في إنقاذ استثنائي لفريقه.

ونجح أورتيجا في الحافظ على تقدم فريقه والتألق أمام الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهاجم توتنهام هوتسبير بعدما تصدى لانفراد تام كاد سيعطي السبيرز هدف التعادل .

هذا التصدي يشبه كثيرا إنقاذ إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين لكرة فرنسا في الدقائق الأخيرة بعدما تلقى كولو مواني مهاجم الديوك تمريرة رائعة نجح حارس التانجو في أغلق جميع زوايا أمامها.

ويعتبر تصدي مارتينيز هو الأشهر في تاريخ المونديال حيث قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم والتي أقيمت في قطر.

وحقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن مؤجلات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي، ليقترب من حسم لقب البريميرليج.

ويتصدر مانشستر سيتي حتى الآن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب الوصافة.