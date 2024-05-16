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وزير الشباب والرياضة لملعب الشمس : عودة الجماهيرللمدرجات قرار مدروس

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن عودة الجماهير للمدرجات قرار مدروس، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بتعاون الجميع.
وقال وزير الشباب في تصريحات لملعب الشمس: أن أن قرار عودة الجماهير تم من خلال تعاون العديد من المؤسسات لاتخاذ قرار عودة الجماهير للمباريات.
وأضاف، الدولة تقوم بعدة جهودة لعمل كل ما يعيد المصرية للريادة لحصد البطولات.
وواصل، أن عودة الجمهور تمثل إضافة قوية لقوة المنافسات بالإضافة إلى تعويد اللاعبين على الحصور الجماهيري حتى لا يتأثروا بالمباريات الخارجية مع منتخب مصر.
واختتم، نسعى لتقديم كل الجهود في جميع النواحي سواء على مستوى المنافسات أو الأنشطة الطلابية لممارسة الرياضة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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