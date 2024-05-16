رئيس الترجي يستقبل بعثة الأهلي بالورود في مطار قرطاج

ياسر رشاد - القاهرة - حرص حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار قرطاج الدولي في تونس العاصمة.

ورحب رئيس الترجي ببعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، التي وصلت منذ قليل إلى تونس، في ظل العلاقات القوية بين الناديين.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يزيد على ثلاث ساعات.

وتتوجه البعثة إلى فندق الإقامة بعد قليل، بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالخروج من المطار.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء السبت المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية للعام الخامس على التوالي.