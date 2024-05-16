البرازيلي دوس سانتوس: الأهلي والترجي الأفضل في أفريقيا ومواجهتهما دائما صعبة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرازيلي إديلتون دوس سانتوس نجم فريق الترجي ومنتخب تونس السابق، أن الأهلى والترجي دائما ما تكون مواجهاتهما صعبة ، وهذا أمر طبيعي خاصة وأنهما افضل فريقين في قارة أفريقيا حاليا .

وقال البرازيلي إديلتون دوس سانتوس نجم فريق الترجي ومنتخب تونس السابق في تصريحات عبر زووم في برنامج رقم 10 مع الاعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى: "أتابع حتى الان مباريات فريق الترجي وهناك ثنائي برازيلي يلعب حاليا مع الفريق الترجي وهما اصدقائي واتابع مبارياتهم مع الفريق الذي سبق ولعبت له

واوضح أن الترجي فريق كبير ومنظم ومبارياته على ملعبه في تونس تكون اصعب على الفريق المنافس بعكس مواجهاته التي يخوضها خارج ملعبه.

وأكد نجم الترجي السابق أن أي لاعب يسجل في مرمى الأهلي هو اضافة كبيرة للسيرة الذاتية له، وهدفي في مرمى الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة ٢٠٠١ دائما اتذكره ولن انساه ، ولكن هدف سيد عبدالحفيظ في ستاد المنزه "نكد" علينا وخرجنا بسببه وفشلنا في الوصول لنهائي دوري ابطال افريقيا حينها رغم اننا كنا قريبين من تخطى عقبة الأهلي.