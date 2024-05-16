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شوبير يكشف موقف محمد صلاح النهائي من الانضمام لـ منتخب مصر

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محمد صلاح - منتخب مصر

محمد صلاح - منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف الدولي المصري محمد صلاح، نجم الإنجليزي، من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن محمد صلاح سيكون ضمن عناصر منتخب مصر في فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأوضح أن محمد صلاح، سينضم لمعسكر منتخب مصر، بعدما انتهت الأزمة التي شهدها المعسكر الأول لـ حسام حسن، عندما كان مصاباً.

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وأشار شوبير:” صلاح سينضم طبقاً للأجندة الدولية وعلى مسئوليتي سيقود منتخب مصر في مباراة غينيا بيساو”.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر ضد نظيره بوركينا فاسو يوم 6 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب المنتخب الوطني مع غينيا بيساو، يوم 10 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات تصفيات كأس العالم 2026.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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