تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الخليج بالدوري السعودي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، ضد فريق الخليج، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر المسابقة السعودية.



ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الخليج في الدوري السعودي

من المتوقع أن يخوض الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب قلعة النمور أمام نظيره فريق الخليج، بتشكيل كالآتي :-

حراسة المرمى: محمد جاسم المحاسنة.

خط الدفاع: فواز الصقور، سعد الموسى، حسن كادش، تركي الجعدي.

وسط الملعب: فيصل الغامدي، نجولو كانتي، أحمد الغامدي.

خط الهجوم: صالح العمري، رومارينهو، مروان الصحفي.



ويتواجد فريق اتحاد جدة السعودي في المركز الخامس بجدول ترتيب البطولة المحلية برصيد 50 نقطة حصدها من 31 مباراة.

واستطاع فريق الاتحاد تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 5 مواجهات فيما نال 11 هزيمة، بعد أن سجل 56 هدفًا واستقبلت شباكه 48.

ويطمح فريق الاتحاد للمضي قدمًا نحو تحقيق الانتصارات من أجل اللحاق بالمربع الذهبي، من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم

