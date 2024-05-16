9 لاعبين.. سر غيابات الأهلي عن صدام الترجي بنهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت القائمة التي أعلنها المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من الغيابات التي ستكون خارج لقاء الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر ان يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل عدد المستبعدين من قائمة الأهلي التي اتجهت نساء أمس الأربعاء الي تونس، الي 9 لاعبين، ما بين استبعاد للإصابة او لاسباب فنية.

غيابات الأهلي أمام الترجي التونسي

- أحمد نبيل كوكا.. يغيب عن الأهلي أمام الترجي لعدم الجاهزية الكاملة.

- أحمد عبد القادر.. يغيب عن الأهلي أمام الترجي لعدم الجاهزية الكاملة.

- محمد الضاوي كريستو.. يغيب عن الأهلي أمام الترجي بسبب الإصابة.

- عمرو السولية.. يغيب عن الأهلي أمام الترجي لعدم الجاهزية الكاملة.

- حمزة علاء.. يغيب عن الأهلي أمام الترجي لأسباب فنية.

- خالد عبد الفتاح.. يغيب عن الأهلي أمام الترجي لأسباب فنية.

- طاهر محمد طاهر.. يغيب عن الأهلي أمام الترجي لأسباب فنية.

- عمر كمال عبد الواحد.. يغيب عن الأهلي أمام الترجي لعدم قيده في قائمة الفريق الإفريقية.

- محمود الزنفلي.. يغيب عن الأهلي أمام الترجي لعدم قيده في قائمة الفريق الإفريقية