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جدول مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الخميس، الموافق 16 مايو 2024، اقامة العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والقارية، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم.

حيث تقام الليلة مباريات ساخنة في مسابقة الدوري السعودي والمصري والإسباني، ويأتي علي رأسها مواجهة مع ألميريا، ومواجهة اتحاد جدة مع الخليج.

وتعرض بوابة الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة 
البنك الأهلي x المصري البورسعيدي – 07:00 بتوقيت – ‎OnTime Sports‎.

إنبي x مودرن فيوتشر – 07:00 بتوقيت السعودية – ‎OnTime Sports‎.


مباريات اليوم في الدوري السعودي

الطائي x الفتح – 06:00 بتوقيت السعودية – SSC HD.


الخليج x الاتحاد – 09:00 بتوقيت السعودية – SSC HD.

الوحدة x الرائد- 09:00 بتوقيت السعودية – SSC HD.


مباريات اليوم في

لاس بالماس x ريال بيتيس – 08:30 بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 3.

ألميريا x برشلونة – 10:30 بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 1.

ريال سوسيداد x فالنسيا – 11:00 بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 3.. 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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