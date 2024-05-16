الإسماعيلي يرحب بتسويق عبد الرحمن مجدي ويبدأ الإستعداد لبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - طالب إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي من جهازه المعاون تجهيز بعض فيديوهات مبارايات بيراميدز الأخيرة من أجل دراسة نقاط قوة وضعف الفريق السماوي والعمل عليها بشكى جيد قبل اللقاء والذي يجمع بين الفريقين يوم الأحد القادم بالجولة الرابعة والعشرين ببطولة الدوري الممتاز.

وطالب جلال من لاعبي الإسماعيلي نسيان المبارايات الماضية بشكل تام والتركيز في الفترة القادمة ، ويعمل المدرب على تصحيح أخطاء لاعبي الدراويش في مران اليوم والتي وقعوا فيها أمام طلائع الجيش مساء يوم الثلاثاء الماضي بالدوري.

وتعادل الإسماعيلي مع نظيره طلائع الجيش في مباراة الجولة 23 من عمر الدوري " بهدف لكل فريق.

وعلق محمد جمال عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، على التعادل في مباراة مع طلائع الجيش، وقال محمد جمال :" "كنا نأمل في تحقيق الفوز ونستمر في الانتصارات".

وأضاف: "الإسماعيلي منذ عدة سنوات وهو فاقد للهوية، أصبح لنا شكل واضح في الملعب ونذهب للمرمى كثيرًا ونخلق فرصًا، ولكن لم نستغلها بشكل كامل، معظم الأهداف التي تدخل مرمانا بأخطاء دفاعية بسيطة جدًا كان يمكن مع شيء من الخبرة نتفادى هذه الأخطاء".

وأضاف: "أرى أن هناك خطأ تحكيمي واضح في مباراة الطلائع، حكم الفار لم يستدعى الحكم، أتعجب لماذا يأت لنا نفس الحكم في مباراتين متتاليتين؟، الإسماعيلي عاني من الأخطاء التحكيمية في المباريات السابقة".

وأوضح: "سأطلب من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أن نتقدم بشكوى ضد حكم مباراة طلائع الجيش".

وأردف: "نجحنا في حل أزمة خالد النبريص بشكل ودي، ولا يوجد وقف للقيد، ملتزمين بدفع المستحقات للاعبين ومكافأت الفوز بالمباريات".

واستطرد: "أكبر استثمارات في كرة القدم تأتي عن طريق بيع النجوم، لا يوجد نادي ناجح في العالم لا يبيع نجومه".

وبسؤال هل نرى الإسماعيلي يستغني عن عبد الرحمن مجدي؟ أتم قائلاً: "منفتحون على فكرة الاستثمار، الكرة قائمة على كل شيء، لا بد من الاستثمار في لاعبي كرة القدم، نادي مثل أتلتيكو مدريد مفرغة للمهاجمين في العالم من سواريز، فورلان، أجويرو، فالكاو، وهو يبيع لاعب ويقوم بتعوضيه".