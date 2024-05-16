الترجي يعلن أسعار تذاكر مباراة الاهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن نادي الترجي التونسي عن أسعار تذاكر مباراة الاهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر له السبت المقبل على استاد حماد العقربي.

وحسب صحيفة “الصباح” التونسية فإن إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي أبلغت الجماهير بأن قيمة التذكرة ستكون 50 دينارًا ما يعادل (750 جنهيًا مصريًا).

اقرأ أيضًا: كولر يستقر على بدلاء السولية وكوكا في مباراة الترجي القادمة

ووافقت السلطات الأمنية التونسية على حضور 27 الف مشجع لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الاهلي.

وكان الاهلي قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي نصف النهائي، فيما تأهل الترجي التونسي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد.

ويسعى كلا الفريقين للفوز بالبطولة، خاصة وأن الترجي سبق له الهزيمة من الأهلي في النهائي عام 2012، فيما خسر الأحمر من بطل تونس عام 2018.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة.