كولر يستقر على بدلاء السولية وكوكا في مباراة الترجي القادمة

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي على بدلاء عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول في مباراة الترجي القادمة.

وتقرر أن يغيب الثنائي عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا عن مباراة الاهلي القادمة أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة.

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واستقر كولر على الدفع بالثنائي مروان عطية وأكرم توفيق في تشكيل الاهلي الأساسي لمباراة الترجي القادمة، على أن يتواجد معهم إمام عاشور في وسط الملعب.

وكان الاهلي قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي نصف النهائي، فيما تأهل الترجي التونسي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين