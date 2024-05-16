موعد انضمام صلاح لمنتخب مصر قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

كشف الإعلامي أحمد شوبير موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “محمد صلاح سيخوض آخر مباراة مع ليفربول يوم 19 مايو الجاري، وسينضم لمنتخب مصر يوم 3 يونيو المقبل في موعد الأجندة الدولية”.

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وأضاف: “هناك محاولات من قبل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بتعجيل موعد انضمام صلاح لمعسكر الفراعنة، خاصة وأن مباراة بوركينا فاسو ستكون يوم 6 يونيو”.

واختتم: “الأزمة انتهت ببين محمد صلاح وحسام حسن، واللاعب سيتواجد في قائمة منتخب مصر المقبلة؛ استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو”.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد ست نقاط، حصدها الفراعنة من الفوز في أول جولتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.

وكانت آخر مرة تأهلت فيها مصر إلى كأس العالم للأندية تعود إلى عام 2018 في البطولة التي لعبت بروسيا، وشهدت خروج مصر من الدور الأول.