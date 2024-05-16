نجم الترجي يعترف: الأهلي الأفضل ولكننا نملك "كاردوزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث العربي جابر نجم فريق الترجي التونسي السابق، عن أفضلية النادي الأهلي من الناحية الفنية، قبل مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، بعد غدا السبت، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس.

وقال العربي جابر في لقاء تلفزيوني عبر قناة "المحور": "الأهلي أفضل نسبيًا في الوقت الحالي من الترجي، ولا بد وأن نعترف بذلك".

أضاف: "الترجي كان بلا فريق منذ فترة قليلة، وتم تغيير العديد من المدربين وتعاقدنا مع العديد من اللاعبين بعدها أصبح الفريق له شكل وتكتيك ونسعى للتتويج باللقب القاري".

وأوضح: "الترجي يملك مجموعة قوية كلاعبين، ولا يمتلك فرديات عكس الأهلي الذي يمتلك بيرسي تاو والسولية وعلي معلول والعديد من اللاعبين الذين لديهم خبرات فردية، والأحمر لم يظهر بشكل كبير في المباريات الكبرى هذا الموسم".

وتابع: "الترجي يملك مديرا فنيا مميزا وهو ميجيل كاردوزو، التي يتمتع شخصية قوية وسيرة ذاتية جيدة للغاية، كما أنه يمتاز أنه عند اللعب أمام فريق أقل من الترجي فهو يهاجم دون حساب للفريق المنافس، ولكن عندما يواجه الفرق الكبرى يلعب بتركيز ولا يهاجم بشكل كبير، ونجح بذلك أمام صن داونز".

وأتم تصريحاته: "أتمنى أن لا يجازف مدرب الترجي أمام الأهلي وأرقام المواجهات السابقة تكشف أهمية وقوة تلك المباراة".

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