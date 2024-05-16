"حمدالله على السلامة".. شوبير يكشف طلبا مفاجئا من حسام حسن لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة، بشأن انضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لمعسكر منتخب مصر المقبل، استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب الوطني خلال شهر يونيو المقبل، مواجهتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "محمد صلاح خسر رسميا بطولة الدوري الإنجليزي ولديه مباراة أخيرة في الدوري الإنجليزي، وبعدها سوف يحصل على فترة راحة".

أضاف: "صلاح سوف ينضم لمعسكر المنتخب الوطني بشكل مؤكد، والأمور عادت بشكل جيد بعدما تحدث عنه حسام حسن بشكل جيد، ولكن المفاجأة أن جهاز المنتخب يبحث انضمام محمد صلاح مبكرا لمعسكر المنتخب".

وأتم تصريحاته: "حسام حسن يرى أن جلوس صلاح من يوم 19 مايو الحالي إلى يوم 3 يونيو، دون تدريب سيؤثر عليه قبل مباراة بوركينا فاسو، ولذلك يريد انضمامه مبكرا لتجهيزه، وهو أمر لن يكون فيه أي أزمة بين الطرفين سواء تحقق أو لا، ولكن في النهاية أقوله حمدالله على السلامة يا صلاح عودتك للمنتخب".

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