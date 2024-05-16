أزمة بين جماهير الترجي قبل مواجهة الاهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

حدثت أزمة بين جماهير الترجي التونسي أثناء عملية شراء تذاكر مباراة النادي الاهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يومي 18 و25 مايو الجاري.

وحسم النادي الاهلي تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

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وحسب إذاعة :موازيك” التونسية فإن مناوشات حدثت بين عدد من جماهير الترجي التونسي أثناء عمليات شراء تذاكر مباراة الاهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قامت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع من أجل السيطرة على الموقف”.

وأضافت: “هناك قلة مندسة بين جماهير الترجي التونسي حاولت تخطي الحواجز الأمنية لاختطاف بعض تذاكر المباراة ما جعل الأمن يستخدم القنابل المسيلة للدموع للسيطرة على الموقف”.

وأعلنت صحيفة “الصباح” التونسية في وقت سابق عن تحديد سعر تذاكر المباريات ب50 دينارًا للتذكرة ما يعادل 750 جنيهًا مصريًا.