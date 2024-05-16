كولر يصدم ميكالي قبل أولمبياد باريس 2024

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي صدمة إلى البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بشأن انضمام إمام عاشور في أولمبياد باريس.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي للمشاركة في أولمبياد باريس يوليو المقبل، حيث أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزباكستان والدومنيكان.

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وجس الجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي نبض مسئولي النادي الاهلي بشأن ضم إمام عاشور لقائمة المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس القادمة.

وأبلغ كولر المدير الفني للاهلي خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأحمر صعوبة التفريط في خدمات إمام عاشور خلال تلك الفترة، خاصة، وأن الاهلي سيكون في مافسة شرسة على حسم لقب الدوري المصري الممتاز خلال تلك الفترة.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم المارد الأحمر تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في نصف النهائي، فيما تأهل الترجي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على صن داونز بهدفين دون رد.