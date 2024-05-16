السعودية تقترب من استضافة كلاسيكو الدوري الإسباني

اقتربت المملكة العربية السعودية، من استضافة كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد ونظيره برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يدرس إقامة بعض مباريات الدوريات خارج الأرض، وذلك بهدف التسويق.

هذا القرار كان قد تم تنفيذه بالفعل خلال الفترة الماضية، ولكن في بطولات أخرى مثل كؤوس السوبر في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا أيضًا.

اقرأ أيضًا.. أزمة بين جماهير الترجي قبل مواجهة الاهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأشارت إلى أنه تم اقتراح إقامة مباريات الدوريات خارج الأرض في الشرق الأوسط، أو الولايات المتحدة الأمريكية أو شرق آسيا.

وفي حال تنفيذ هذا القرار، فإن المملكة العربية السعودية، قد تستضيف مباراة كلاسيكو الأرض في الليجا الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى مباريات مشتعلة أخرى.

المملكة العربية السعودية، سبق وأن استضافت الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، ولكن في كأس السوبر الإسباني.

وذكرت هيئة اتخاذ القرارات داخل فيفا، أن يتم العمل على دراسة بعض الجوانب من أجل إقامة المباراة النهائية في الخارج، والتي تتضمّن التأثير على الجماهير، المنافسة، وإذا ما كانت ستقام في مناسبة واحدة أم ستتكرر، فضلًا عن التأثير على كرة القدم.