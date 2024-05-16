"استقبال وغاز مسيل للدموع وإشادة بالغريم".. الوضع في تونس قبل نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهب مطار قرطاج الدولي في تونس، لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، تمهيدا للأحدث الأكبر، وهو لقاء الترجي والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكان في استقبال الأول حمدي المؤدب رئيس الفريق التونسي.

ولا صوت يعلو فوق صوت نهائي الأبطال بين الترجي والأهلي، وتحتفي الصحف التونسية بالحدث الأهم في القارة السمراء، وكشفت صحيفة "الصباح" التونسية، استعدادات الترجي للقاء، بعودة المدافع محمد أمين للتدريبات، ودخول كيبا سوي في حسابات المدرب البرتعالي، بعد إبعاد بن حمودة.

كما ذكرت الصحيفة، أن هناك مناوشات حدثت بين جماهير الترجي والأمن، خلال عملية بيع التذاكر، مما أدى إلى استعمال الغاز المسيل للدموع، وأشارت إلى أن عملية بيع التذاكر شهدت "سرقة وسلب وترويع" لجماهير الترجي.

وأشادت صحيفة "الصحافة اليوم"، بأداء مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، واستعرضت أرقامه قبل النهائي، بالحفاظ على نظافة شباكه في 7 مباريات، ليكون أحد العناصر التي ساهمت في بلوغ نادي القرن إلى النهائي الخامس على التوالي، كما وصفت.

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