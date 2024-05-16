"حتى لو مصاب".. طلب مفاجئ من شيكابالا لجوميز قبل نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

طلب محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لنادي الزمالك، من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، التواجد في قائمة مواجهة الفريق أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبلة، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

ويعاني محمود عبدالرازق شيكابالا، من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، تعرض له قبل مباراة العودة أمام دريمز الغاني، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وعلم موقع "الخليج 365" أن شيكابالا طالب البرتغالي جوميز، بالتواجد في المباراة النهائية أمام نهضة بركان، حتى إن كان ما زال يعاني من الإصابة.

وأوضح المصدر، أن مشاركة شيكابالا في المباراة، صعبة، خاصة وأنه مازال متأثرا بالإصابة، ولكنه يبحث التواجد في قائمة المباراة، لحمل الكأس حال تتويج الزمالك، ويتم احتساب مشاركته في اللقاء النهائي خاصة وأنه متواجد في القائمة.

جدير بالذكر، أن الزمالك تعرض للخسارة في مباراة الإياب أمام نهضة بركان التي أقيمت يوم الأحد الماضي على الملعب البلدي ببركان، بهدفين مقابل هدف، ويحتاج للفوز في العودة بهدف نظيف للتتويج ببطولة الكونفدرالية.