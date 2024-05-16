موعد مران الأهلي الأول في تونس استعدادًا لذهاب نهائي أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يتحدث لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لوسائل الإعلام المختلفة قبل بداية المران اليوم.





ويخوض الفريق مرانه الأول بتونس في السادسة بتوقيت تونس الثامنة بتوقيت مصر على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس.

ومن المقرر إجراء لقاءات مع ثلاثة لاعبين من الأهلي، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف» قبل بداية المران.

ويواصل الأهلي استعداده لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء يوم السبت المقبل على استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

على صعيد آخر ، أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن تجديد عقد الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» لمدة ثلاثة مواسم.

وأوضح العوضى أنه تم تجديد عقد فيرناندو مونزو لمدة 3 مواسم تبدأ من موسم 2024-2025، وذلك في ضوء النجاحات التي تحققت بعد فوز فريق الكرة الطائرة ببطولات «الدوري وكأس مصر والسوبر المصري وبطولة إفريقيا» والتأهل إلى مونديال الأندية.

وأشار العوضي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب؛ لتوفير الاستقرار والأجواء اللازمة لاستمرار مسيرة البطولات من خلال توفير عقود طويلة مع المدربين الذين حققوا نجاحات كبيرة .