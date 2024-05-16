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أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام إنبي في لقاء الجولة 23 للدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة إنبي ، التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت ، لحساب الجولة 23 من الدوري الممتاز.
 


ويمثل فيوتشر في المواجهة كل من ..
حراسة المرمى: محمود حمدي
خط دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.
الوسط: غنام محمد ، ايموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع
الهجوم: أحمد عاطف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، أحمد كباكا، طارق طه ، محمد محمود ، محمد ربيعة ، ايبا ، خالد رضا ، علي ياسر، باسم علي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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